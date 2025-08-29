Происшествия 29.08.2025 в 09:35
В Бурятии пропала пожилая сельчанка
Женщина нуждается в медицинской помощи
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 67-летней жительницы села Подлопатки Мухоршибирского района. Людмила Алексеева (Веселова, Дюкова) пропала 26 августа.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые.
Была одета: белая трикотажная кофта, серая футболка, синие брюки, черные резиновые сапоги, розовый платок.
Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для её поисков требуется помощь добровольцев.
Тегирозыск