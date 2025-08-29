В Бурятии пропала пожилая сельчанка

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 67-летней жительницы села Подлопатки Мухоршибирского района. Людмила Алексеева (Веселова, Дюкова) пропала 26 августа.Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые.Была одета: белая трикотажная кофта, серая футболка, синие брюки, черные резиновые сапоги, розовый платок.Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для её поисков требуется помощь добровольцев.