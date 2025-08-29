Житель Бурятии вымогал деньги у участника СВО

Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в вымогательстве. Его жертвой стал участник спецоперации.«Подсудимый, желая обогатиться, при личных встречах, по телефону и через третьих лиц неоднократно высказал находящемуся в отпуске военнослужащему требование о передаче денег, угрожая применить физическое насилие. Настойчивость и целенаправленность действий вымогателя создавали для потерпевшего и его семьи реальные опасения за жизнь и здоровье. В результате потерпевший был вынужден согласиться с требованиями о передаче денег и перевел вымогателю 100 000 рублей», - рассказали в пресс-службе суда.Рэкетира задержали правоохранители. Как выяснилось, злоумышленник ранее не был судим и не привлекался к уголовной ответственности.На суде мужчина признал вину и раскаялся. Также он вернул военному все отнятые у него деньги.С учетом смягчающих обстоятельств вымогателя приговорили к 2 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 000 рублей. Приговор уже вступил в законную силу.