Происшествия 29.08.2025 в 12:21

Неизвестные подожгли два здания в Улан-Удэ

Виновных пытаются вычислить дознаватели МЧС
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Неизвестные подожгли два здания в Улан-Удэ

Два здания с разницей в один час вспыхнули сегодня ранним утром в Улан-Удэ. Уже известно, что причиной стал умышленный поджог, но вот кто именно это сделал придется выяснить дознавателям МЧС. Их поиском уже занимаются.

Горели здания на улице Шмидта.

- Первый пожар удалось ликвидировать на площади 10 квадратов силами 12 человек личного состава и 3 единицами техники. В соседнем здании огонь охватил 60 квадратов второго этажа и 10 квадратов кровли здания. К тушению были привлечены 19 человек личного состава и 6 единиц техники. На месте работали 2 звена газодымозащитной службы, - сообщили в МЧС республики.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причиной явился умышленный поджог. Виновные лица устанавливаются дознавателем МЧС России, добавили в ведомстве.

Фото: МЧС Республики Бурятия

Теги
поджог

Все новости

Новосибирца судят за то, что кинул камень в вора
29.08.2025 в 12:56
Лучник из Бурятии отличился на чемпионате мира в Венгрии
29.08.2025 в 12:54
Начальник железной дороги в Иркутске обвиняется в вымогательстве взяток у китайцев
29.08.2025 в 12:33
Неизвестные подожгли два здания в Улан-Удэ
29.08.2025 в 12:21
В Бурятии выхаживают собаку, несколько дней просидевшую в яме
29.08.2025 в 12:09
Вместо срубленной аллеи тополей в Улан-Удэ высадили рябины
29.08.2025 в 12:02
В Бурятии блогер покажет настоящую сельскую жизнь через фермерский фестиваль
29.08.2025 в 11:35
Пенсии в 2026 году проиндексируют дважды
29.08.2025 в 11:14
Зеки Бурятии собирают урожай
29.08.2025 в 10:54
Охотникам Бурятии сообщили о новых правилах оформления разрешений
29.08.2025 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Новосибирца судят за то, что кинул камень в вора
В результате полученной черепно-мозговой травмы тот остался инвалидом
29.08.2025 в 12:56
Житель Бурятии вымогал деньги у участника СВО
Военный вынужден был отдать рэкетиру 100 тысяч рублей
29.08.2025 в 10:09
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»
Внедорожник серьезно пострадал, но находившимся внутри людям повезло
29.08.2025 в 09:45
В Бурятии пропала пожилая сельчанка
Женщина нуждается в медицинской помощи
29.08.2025 в 09:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru