Неизвестные подожгли два здания в Улан-Удэ

Два здания с разницей в один час вспыхнули сегодня ранним утром в Улан-Удэ. Уже известно, что причиной стал умышленный поджог, но вот кто именно это сделал придется выяснить дознавателям МЧС. Их поиском уже занимаются.

Горели здания на улице Шмидта.

- Первый пожар удалось ликвидировать на площади 10 квадратов силами 12 человек личного состава и 3 единицами техники. В соседнем здании огонь охватил 60 квадратов второго этажа и 10 квадратов кровли здания. К тушению были привлечены 19 человек личного состава и 6 единиц техники. На месте работали 2 звена газодымозащитной службы, - сообщили в МЧС республики.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причиной явился умышленный поджог. Виновные лица устанавливаются дознавателем МЧС России, добавили в ведомстве.

Фото: МЧС Республики Бурятия