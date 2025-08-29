Происшествия 29.08.2025 в 12:56
Новосибирца судят за то, что кинул камень в вора
В результате полученной черепно-мозговой травмы тот остался инвалидом
Текст: КП-Новосибирск
Потасовка, из-за которой новосибирец Михаил оказался на скамье подсудимых, произошла год назад — вечером 18 августа 2024 года. Как сообщает КП-Новосибирск, возле касс на станции «Новогодняя» 45-летний рабочий Михаи ждал электричку и уснул — в этот момент у него в руках был новенький смартфон.
- Незнакомец, который сидел рядом, попытался о чем- то заговорить с Михаилом, но он был в полудреме и продолжал сидеть с закрытыми глазами. Тогда тот мужчина выхватил телефон их рук Михаила и побежал. Михаил очнулся, схватил крупный кусок бордюрного камня, догнал потерпевшего и кинул ему этот камень в голову. От удара потерпевший упал и выронил смартфон. Михаил подошел, убедился, что парень жив, после чего поднял свой смартфон и направился к выходу со станции, – рассказала КП-Новосибирск адвокат Михаила.
В этот момент на станцию пришел прохожий: он увидел идущего навстречу Михаила и лежащего позади человека. Мужчина подошел к пострадавшему, увидел, что тот ранен, и крикнул Михаилу: «Ты его убил? Зачем избил его?». Михаил сказал: «Это не я» и пошел прочь.
Тогда прохожий стал снимать пострадавшего и Михаила на телефон. В этот момент подошла еще одна пассажирка и вызвала скорую.
Врачи поместили 42-летнего мужчину в реанимацию: оказалось, что у него — тяжелая черепно-мозговая травма, повреждена кость черепа с внутренним кровоизлиянием в мозг. Вор две недели провел в коме, а когда очнулся, то ничего не помнил: не мог встать с кровати, заново учился есть и говорить.
- Следователи задержали Михаила через два дня благодаря камерам возле станции и показаниям прохожего. Возбудили уголовное дело о попытке убийства, экспертиза определила тяжкий вред здоровью. Михаил вину не признал – у него не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью, тем более убийство, – рассказала адвокат Наталья Коломбет.
Новосибирец ранее не был судим, работал грузчиком на фабрике и ухаживал за тяжело больной мамой. Но суд на время следствия отправил его в СИЗО.
- Следователь учел противоправное поведение пострадавшего мужчины, которое спровоцировало конфликт. Также то, что он ранее был судим. Сейчас его состояние улучшилось, но у него до сих пор есть проблемы с речью и памятью, – рассказала адвокат Наталья Коломбет. – За время пребывания в СИЗО мой подзащитный приобрел хроническое заболевание, состояние его здоровья сильно ухудшилось.
Судебное заседание с прениями сторон состоится в сентябре.
- Незнакомец, который сидел рядом, попытался о чем- то заговорить с Михаилом, но он был в полудреме и продолжал сидеть с закрытыми глазами. Тогда тот мужчина выхватил телефон их рук Михаила и побежал. Михаил очнулся, схватил крупный кусок бордюрного камня, догнал потерпевшего и кинул ему этот камень в голову. От удара потерпевший упал и выронил смартфон. Михаил подошел, убедился, что парень жив, после чего поднял свой смартфон и направился к выходу со станции, – рассказала КП-Новосибирск адвокат Михаила.
В этот момент на станцию пришел прохожий: он увидел идущего навстречу Михаила и лежащего позади человека. Мужчина подошел к пострадавшему, увидел, что тот ранен, и крикнул Михаилу: «Ты его убил? Зачем избил его?». Михаил сказал: «Это не я» и пошел прочь.
Тогда прохожий стал снимать пострадавшего и Михаила на телефон. В этот момент подошла еще одна пассажирка и вызвала скорую.
Врачи поместили 42-летнего мужчину в реанимацию: оказалось, что у него — тяжелая черепно-мозговая травма, повреждена кость черепа с внутренним кровоизлиянием в мозг. Вор две недели провел в коме, а когда очнулся, то ничего не помнил: не мог встать с кровати, заново учился есть и говорить.
- Следователи задержали Михаила через два дня благодаря камерам возле станции и показаниям прохожего. Возбудили уголовное дело о попытке убийства, экспертиза определила тяжкий вред здоровью. Михаил вину не признал – у него не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью, тем более убийство, – рассказала адвокат Наталья Коломбет.
Новосибирец ранее не был судим, работал грузчиком на фабрике и ухаживал за тяжело больной мамой. Но суд на время следствия отправил его в СИЗО.
- Следователь учел противоправное поведение пострадавшего мужчины, которое спровоцировало конфликт. Также то, что он ранее был судим. Сейчас его состояние улучшилось, но у него до сих пор есть проблемы с речью и памятью, – рассказала адвокат Наталья Коломбет. – За время пребывания в СИЗО мой подзащитный приобрел хроническое заболевание, состояние его здоровья сильно ухудшилось.
Судебное заседание с прениями сторон состоится в сентябре.
Тегикража