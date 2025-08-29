Происшествия 29.08.2025 в 15:55

«Ты здесь сейчас лежать будешь»

В Улан-Удэ подростка наказали штрафом за угрозу расправиться с полицейским
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Ты здесь сейчас лежать будешь»
Фото: архив «Номер один»
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 

Криминальный инцидент случился 3 июня возле одной из городских школ. Там полицейский задержал друга подсудимого, чтобы доставить его к следователю по делу о краже. Подросток вступился за товарища и попытался отбить его у правоохранителя. 

«Обвиняемый неоднократно блокировал путь сотруднику полиции, вел себя агрессивно. Затем он схватил полицейского рукой за шею, причинив тому физическую боль, и выкрикнул угрозы: «Я тебя сейчас щелкну» и «Ты здесь сейчас лежать будешь». Угрозы были восприняты полицейским как реальные из-за агрессивного поведения подростка», - сообщается в материалах дела. 

На суде подросток признал вину лишь частично. Он не отрицал, что высказывал угрозы и мешал работе полиции, но утверждал, что не хватал полицейского за шею, а шеврон с его формы оторвал случайно, когда оступился. 

«Эти показания подсудимого суд счел попыткой избежать ответственности. Вина подростка была подтверждена согласующимися показаниями потерпевшего-полицейского и нескольких свидетелей-очевидцев, а также вещественными доказательствами. Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимого, отсутствие судимости, раскаяние и положительные характеристики, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, рассрочив выплату штрафа на четыре месяца», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.
Теги
полиция насилие

Все новости

«Ты здесь сейчас лежать будешь»
29.08.2025 в 15:55
Три вахтовика украли золота на 668 миллионов рублей
29.08.2025 в 15:54
В Бурятии по программе «Земский доктор» планируется привлечь более 100 медиков
29.08.2025 в 15:22
В Бурятии воздвигли первый памятник учителю
29.08.2025 в 15:17
В Бурятии вынесли приговор хозяину двух волкодавов, растерзавших мужчину
29.08.2025 в 14:55
Жителей Улан-Удэ просят понять и потерпеть
29.08.2025 в 14:47
В Окинском районе Бурятии выпал снег
29.08.2025 в 13:47
В Улан-Удэ школьники снова будут ездить бесплатно
29.08.2025 в 13:41
Новосибирца судят за то, что кинул камень в вора
29.08.2025 в 12:56
Лучник из Бурятии отличился на чемпионате мира в Венгрии
29.08.2025 в 12:54
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Новосибирца судят за то, что кинул камень в вора
В результате полученной черепно-мозговой травмы тот остался инвалидом
29.08.2025 в 12:56
Неизвестные подожгли два здания в Улан-Удэ
Виновных пытаются вычислить дознаватели МЧС
29.08.2025 в 12:21
Житель Бурятии вымогал деньги у участника СВО
Военный вынужден был отдать рэкетиру 100 тысяч рублей
29.08.2025 в 10:09
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»
Внедорожник серьезно пострадал, но находившимся внутри людям повезло
29.08.2025 в 09:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru