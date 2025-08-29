Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).Криминальный инцидент случился 3 июня возле одной из городских школ. Там полицейский задержал друга подсудимого, чтобы доставить его к следователю по делу о краже. Подросток вступился за товарища и попытался отбить его у правоохранителя.«Обвиняемый неоднократно блокировал путь сотруднику полиции, вел себя агрессивно. Затем он схватил полицейского рукой за шею, причинив тому физическую боль, и выкрикнул угрозы: «Я тебя сейчас щелкну» и «Ты здесь сейчас лежать будешь». Угрозы были восприняты полицейским как реальные из-за агрессивного поведения подростка», - сообщается в материалах дела.На суде подросток признал вину лишь частично. Он не отрицал, что высказывал угрозы и мешал работе полиции, но утверждал, что не хватал полицейского за шею, а шеврон с его формы оторвал случайно, когда оступился.«Эти показания подсудимого суд счел попыткой избежать ответственности. Вина подростка была подтверждена согласующимися показаниями потерпевшего-полицейского и нескольких свидетелей-очевидцев, а также вещественными доказательствами. Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимого, отсутствие судимости, раскаяние и положительные характеристики, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, рассрочив выплату штрафа на четыре месяца», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.