Юный угонщик извинился за разбитую в хлам машину жительницы Улан-Удэ

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего горожанина, обвиняемого в угоне. Инцидент, закончившийся серьезным ДТП, произошел летом 2024 года, когда подсудимый был еще несовершеннолетним.20 июля с заявлением об угоне в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что дала свою «Тойоту Витц» парню своей дочери, чтобы тот съездил до магазина. Но после этого подросток перестал отвечать на звонки и пропал.Исчезнувшего вместе с машиной парня полицейские нашли в больнице, куда он попал после ДТП.«Молодой человек пояснил, что съездил в магазин по просьбе мамы своей подруги, но потом решил покататься. В нескольких километрах от Турунтаево он не справился с рулевым управлением и перевернулся», - рассказывали ранее в МВД Бурятии.Что касается автомобиля, то полученные в аварии повреждения были настолько серьезны, что его признали не подлежащим восстановлению.На суде юноша полностью признал свою вину, заявил, что раскаивается в содеянном и принес извинения потерпевшей. Однако хозяйка автомобиля его извинения не приняла.«Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимого на момент преступления, его раскаяние и отсутствие судимостей, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Молодому человеку запрещено покидать территорию Улан-Удэ и менять место жительства без согласия специализированного органа. Также он обязан ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда.Также суд рассмотрел гражданский иск потерпевшей, которая оценила материальный ущерб (стоимость автомобиля, услуги эвакуатора и экспертизы) в 531 тысячу рублей. Кроме того, женщина потребовала 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Суд частично удовлетворил эти требования, взыскав с парня 477 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Однако в компенсации морального вреда горожанке отказали.