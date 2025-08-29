Происшествия 29.08.2025 в 17:04

Юный угонщик извинился за разбитую в хлам машину жительницы Улан-Удэ

Ущерб составил почти полмиллиона рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Юный угонщик извинился за разбитую в хлам машину жительницы Улан-Удэ
Фото: freepik.com
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего горожанина, обвиняемого в угоне. Инцидент, закончившийся серьезным ДТП, произошел летом 2024 года, когда подсудимый был еще несовершеннолетним. 

20 июля с заявлением об угоне в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что дала свою «Тойоту Витц» парню своей дочери, чтобы тот съездил до магазина. Но после этого подросток перестал отвечать на звонки и пропал. 

Исчезнувшего вместе с машиной парня полицейские нашли в больнице, куда он попал после ДТП.

«Молодой человек пояснил, что съездил в магазин по просьбе мамы своей подруги, но потом решил покататься. В нескольких километрах от Турунтаево он не справился с рулевым управлением и перевернулся», - рассказывали ранее в МВД Бурятии. 

Что касается автомобиля, то полученные в аварии повреждения были настолько серьезны, что его признали не подлежащим восстановлению.  

На суде юноша полностью признал свою вину, заявил, что раскаивается в содеянном и принес извинения потерпевшей. Однако хозяйка автомобиля его извинения не приняла. 

«Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимого на момент преступления, его раскаяние и отсутствие судимостей, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Молодому человеку запрещено покидать территорию Улан-Удэ и менять место жительства без согласия специализированного органа. Также он обязан ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда. 

Также суд рассмотрел гражданский иск потерпевшей, которая оценила материальный ущерб (стоимость автомобиля, услуги эвакуатора и экспертизы) в 531 тысячу рублей. Кроме того, женщина потребовала 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Суд частично удовлетворил эти требования, взыскав с парня 477 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Однако в компенсации морального вреда горожанке отказали. 
Теги
угон

Все новости

В Улан-Удэ пройдет XXX Книжный салон
29.08.2025 в 17:27
«Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана»: «Ростелеком» и «Литрес» назвали лучшие отечественные экранизации за последние пять лет
29.08.2025 в 17:19
Жители Улан-Удэ жалуются на гуляющих коров
29.08.2025 в 17:17
Юный угонщик извинился за разбитую в хлам машину жительницы Улан-Удэ
29.08.2025 в 17:04
В Бурятии для дочки погибшего бойца СВО добились пенсии
29.08.2025 в 17:04
В бурятской колонии заключили брак сразу 7 пар
29.08.2025 в 16:10
«Ты здесь сейчас лежать будешь»
29.08.2025 в 15:55
Три вахтовика украли золота на 668 миллионов рублей
29.08.2025 в 15:54
В Бурятии по программе «Земский доктор» планируется привлечь более 100 медиков
29.08.2025 в 15:22
В Бурятии воздвигли первый памятник учителю
29.08.2025 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
«Ты здесь сейчас лежать будешь»
В Улан-Удэ подростка наказали штрафом за угрозу расправиться с полицейским
29.08.2025 в 15:55
Новосибирца судят за то, что кинул камень в вора
В результате полученной черепно-мозговой травмы тот остался инвалидом
29.08.2025 в 12:56
Неизвестные подожгли два здания в Улан-Удэ
Виновных пытаются вычислить дознаватели МЧС
29.08.2025 в 12:21
Житель Бурятии вымогал деньги у участника СВО
Военный вынужден был отдать рэкетиру 100 тысяч рублей
29.08.2025 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru