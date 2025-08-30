Происшествия 30.08.2025 в 07:12

Застрелил бывшую жену, ушел на СВО, но дезертировал

Забайкальцу вынесли первый приговор
Текст: Иван Иванов
Могочинский районный суд Забайкальского края приговорил 32-летнего жителя поселка Могоча к 15 годам колонии строгого режима за убийство бывшей жены и незаконное хранение оружия. Об этом 29 августа сообщается на странице суда «ВКонтакте».

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Автомобиль, на котором подсудимый перевозил оружие и боеприпасы, конфискован в доход государства как средство совершения преступления.

Подруга девушки рассказывала «Чита.Ру», что пара жила в Хабаровске, у них появилась дочь — на момент убийства матери ей было уже 2 года. Когда отношения между супругами испортились, девушка переехала к родителям в Забайкальский край - в Могочу. Мужчина неоднократно писал угрозы бывшей жене и ее семье. 

Последняя угроза убийством поступила зимой, после чего женщина заблокировала бывшего. Она жаловалась в полицию и сообщала о звонках неизвестных. Один из них даже заявлял, что бывший муж ее заказал. Полиция решила отказать в возбуждении уголовного дела и не защитила женщину от агрессора. Сестра погибшей рассказала, что встреча с бывшим мужем была неожиданностью: он приехал из Азербайджана. Никто не знал, что он в Могоче. По ее мнению, убийца подкараулил девушку рядом с машиной. Также, с ее слов, с обвиняемым в полиции разговаривал отец девушки, но тот заявил, что гордится содеянным.

В начале февраля 2025 года стало известно, что уголовное дело в отношении обвиняемого передано в Могочинский районный суд. Но позже суд приостановил производство по делу. Еще будучи в следственном изоляторе, обвиняемый написал заявление о том, что желает быть призванным на военную службу по контракту и принять участие в СВО. Военные просьбу одобрили и вышли с ходатайством в суд, где возражать против желания стрелка не стали, и он убыл на СВО без суда. Но уже в апреле он дезертировал, его поймали и привезли в Забайкалье, где он попал под суд.

Фото: «Номер один»

