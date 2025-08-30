Происшествия 30.08.2025 в 15:03
Иркутский застройщик попал в уголовный кризис
Дольщики не смогли вернуть деньги за оплаченное жилье
Текст: Иван Иванов
В Иркутске следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщают пресс-службы прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области. Ущерб от действий бизнесмена составил 47 миллионов рублей.
Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель заключал с жителями Ангарска, Иркутска и Иркутского района договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на принадлежащих клиентам земельных участках. Получив деньги, застройщик возводил непригодные для проживания дома или же вовсе прекращал исполнять обязательства.
В Иркутской области продолжается спад в строительной отрасли, вызванный резким увеличением себестоимости строительства и одновременным снижением спроса. Так только в этом году металл в регионе подорожал на 30%, бетон на 15%, а зарплаты на 30%. Высокая стоимость кредитования на позволяет строителям закрывать дисбалансы в производстве и вовремя сдавать объекты.
Фото: «Номер один»
Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель заключал с жителями Ангарска, Иркутска и Иркутского района договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на принадлежащих клиентам земельных участках. Получив деньги, застройщик возводил непригодные для проживания дома или же вовсе прекращал исполнять обязательства.
В Иркутской области продолжается спад в строительной отрасли, вызванный резким увеличением себестоимости строительства и одновременным снижением спроса. Так только в этом году металл в регионе подорожал на 30%, бетон на 15%, а зарплаты на 30%. Высокая стоимость кредитования на позволяет строителям закрывать дисбалансы в производстве и вовремя сдавать объекты.
Фото: «Номер один»
Тегистроительство