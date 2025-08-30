Иркутский застройщик попал в уголовный кризис

В Иркутске следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщают пресс-службы прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области. Ущерб от действий бизнесмена составил 47 миллионов рублей.Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель заключал с жителями Ангарска, Иркутска и Иркутского района договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на принадлежащих клиентам земельных участках. Получив деньги, застройщик возводил непригодные для проживания дома или же вовсе прекращал исполнять обязательства.В Иркутской области продолжается спад в строительной отрасли, вызванный резким увеличением себестоимости строительства и одновременным снижением спроса. Так только в этом году металл в регионе подорожал на 30%, бетон на 15%, а зарплаты на 30%. Высокая стоимость кредитования на позволяет строителям закрывать дисбалансы в производстве и вовремя сдавать объекты.Фото: «Номер один»