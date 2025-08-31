В Улан-Удэ 4 человека пострадали в ДТП на Селенгинском мосту

Накануне вечером на Селенгинском мосту по улице Иволгинская в Улан-Удэ столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и минивэн «Хонда Степвагон». Предварительно, ДТП устроил 39-летний водитель микрика, врезавшись в попутно движущуюся иномарку.

В результате пострадали четыре пассажира автомобиля «Хонда Степвагон», среди которых 12-летний ребенок. Всех доставили в медучреждение.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.