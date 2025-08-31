Происшествия 31.08.2025 в 12:00

В Улан-Удэ вылетевшая на тротуар иномарка едва не сбила двух человек

Мужчина чудом успел увернуться
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал «Аварком Кузов Салон»

На улице Кольцова в Улан-Удэ иномарка едва не сбила двух пешеходов на тротуаре. Водитель «Тойоты Аллион» выехал на встречную полосу и зацепил «Шкоду Октавия», позже наехав на водителя.

Из-за этого «Шкода» вылетела на тротуар, где чуть не снесла двух человек. Первый мужчина явно родился в рубашке: он чудом успел увернуться. Отбежал в сторону и другой пешеход. Момент попал на камеру, видео появилось в ТГ-канале «Аварком Кузов Салон».

«ДТП с пострадавшими, водитель «Toyota Aalon» скрылся с места ДТП», - прокомментировали в паблике.

31.08.2025 в 12:00
