Происшествия 01.09.2025 в 09:03
В Улан-Удэ 15 домов остались без холодной воды
Коммунальная авария произошла на ПВЗ
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жители ПВЗ остались без холодного водоснабжения. По улице Октябрьская, 15 зафиксировали выход воды. Благо цивилизации отключили в 15 многоквартирных домах.
На место выехала бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал». Им уже удалось отсечь аварийный участок, специалисты приступили к устранению технологического нарушения.
«Организован подвоз воды. Машина находится по адресу ул. Буйко, 20а. По любым вопросам можно обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33», - прокомментировали на предприятии.
ТегиПВЗ отключение воды Водоканал