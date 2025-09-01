В Улан-Удэ 15 домов остались без холодной воды

В Улан-Удэ жители ПВЗ остались без холодного водоснабжения. По улице Октябрьская, 15 зафиксировали выход воды. Благо цивилизации отключили в 15 многоквартирных домах.

На место выехала бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал». Им уже удалось отсечь аварийный участок, специалисты приступили к устранению технологического нарушения.

«Организован подвоз воды. Машина находится по адресу ул. Буйко, 20а. По любым вопросам можно обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33», - прокомментировали на предприятии.