Улан-удэнец попал в больницу после столкновения с электроопорой

Вчера, 31 августа, около 4 часов утра в Улан-Удэ 21-летний водитель автомобиля «Хонда» пострадал от наезда на электроопору.

- В воскресенье, следуя со стороны ул. Мокрова в направлении п. Энергетик, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору. В результате ДТП 48-летний пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ