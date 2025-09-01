Происшествия 01.09.2025 в 09:46
В Бурятии будут судить последнего участника криминальных разборок в райцентре
Недавно его удалось задержать в Беларуси
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перед судом предстанет последний из участников кровавых криминальных разборок в селе Багдарин, случившихся еще в 2021 году. Тогда мужчина смог ускользнуть от правоохранителей, а остальных его подельников поймали и судили.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, беглец несколько лет скрывался, но недавно его задержали в аэропорту одного из городов Республики Беларусь при попытке вылететь в другое иностранное государство. В июле 2025 года злоумышленника экстрадировали в Россию и конвоировали в Бурятию, где взяли под стражу.
Напомним, в апреле 2021 года шестеро представителей уголовно-преступной среды, в число которых входил и задержанный недавно в Беларуси мужчина, пришли к жителю села Багдарин. Угрожая расправой, они потребовали отдать им здание СТО стоимостью 2 млн. рублей. Один из злоумышленников, подкрепляя угрозы, ударил жертву кулаком по голове. После такого «наезда» сельчанин согласился выполнить требования рэкетиров.
Однако позднее мужчина передумал. В декабре 2021 года сельчанин взял приобретенный им несколькими годами ранее автомат Калашникова с патронами и поздним вечером приехал по адресу, где, по его предположению, находились вымогатели. Когда мужчина вошел с автоматом в помещение, один из находившихся внутри граждан, к слову, совершенно непричастный к криминальным разборкам, попытался его обезоружить. В ответ автоматчик выпустил в него 24 пули. От полученных ран тот спустя несколько дней умер в Республиканской больнице.
Сельчанина задержали и взяли под стражу, а тем временем бандиты, желая отомстить, решили расправиться с его приятелем. Они схватили парня, отвезли в лес, где принялись жестоко избивать металлическими прутами. После расправы злоумышленники бросили едва живую жертву на морозе, полагая, что тот до смерти замерзнет. Однако потерпевшему удалось добраться до дороги, где его подобрали проезжавшие мимо автомобилисты.
Пятерых участников этого нападения правоохранителям удалось быстро задержать, а шестой смог улизнуть. За вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью бандиты получили различные сроки: от 5 до почти 13 лет лишения свободы.
Что касается жертвы рэкетиров, расстрелявшего человека из автомата, то его осудили за убийство и незаконное хранение оружия. Сельчанин получил 8 лет колонии строгого режима.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, беглец несколько лет скрывался, но недавно его задержали в аэропорту одного из городов Республики Беларусь при попытке вылететь в другое иностранное государство. В июле 2025 года злоумышленника экстрадировали в Россию и конвоировали в Бурятию, где взяли под стражу.
Напомним, в апреле 2021 года шестеро представителей уголовно-преступной среды, в число которых входил и задержанный недавно в Беларуси мужчина, пришли к жителю села Багдарин. Угрожая расправой, они потребовали отдать им здание СТО стоимостью 2 млн. рублей. Один из злоумышленников, подкрепляя угрозы, ударил жертву кулаком по голове. После такого «наезда» сельчанин согласился выполнить требования рэкетиров.
Однако позднее мужчина передумал. В декабре 2021 года сельчанин взял приобретенный им несколькими годами ранее автомат Калашникова с патронами и поздним вечером приехал по адресу, где, по его предположению, находились вымогатели. Когда мужчина вошел с автоматом в помещение, один из находившихся внутри граждан, к слову, совершенно непричастный к криминальным разборкам, попытался его обезоружить. В ответ автоматчик выпустил в него 24 пули. От полученных ран тот спустя несколько дней умер в Республиканской больнице.
Сельчанина задержали и взяли под стражу, а тем временем бандиты, желая отомстить, решили расправиться с его приятелем. Они схватили парня, отвезли в лес, где принялись жестоко избивать металлическими прутами. После расправы злоумышленники бросили едва живую жертву на морозе, полагая, что тот до смерти замерзнет. Однако потерпевшему удалось добраться до дороги, где его подобрали проезжавшие мимо автомобилисты.
Пятерых участников этого нападения правоохранителям удалось быстро задержать, а шестой смог улизнуть. За вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью бандиты получили различные сроки: от 5 до почти 13 лет лишения свободы.
Что касается жертвы рэкетиров, расстрелявшего человека из автомата, то его осудили за убийство и незаконное хранение оружия. Сельчанин получил 8 лет колонии строгого режима.