В Улан-Удэ криминальное трио промышляло кражами, грабежами и разбоями

В Улан-Удэ полиция завершила расследование многоэпизодного уголовного дела, возбуждённого в отношении двух молодых людей без определённого места жительства в возрасте 27 и 33 лет, а также 30-летней горожанки. В зависимости от роли и участия в преступлениях, им предъявлены обвинения в кражах, грабежах и разбое.Как рассказали в МВД Бурятии, криминальный путь фигурантов начался с кражи, совершённой 33-летним злоумышленником. Мужчина находился в гостях у супружеской пары и распивал алкоголь. Когда хозяева уснули, он, воспользовавшись моментом, похитил у них плазменный телевизор, DVD-плеер и телефон. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.Через несколько дней при схожих обстоятельствах мужчина украл два телефона у знакомых. Похищенное имущество злоумышленник сбыл на рынках города, а вырученные деньги потратил.Кроме того, фигурант вместе с 30-летней сообщницей совершил разбойное нападение, жертвой которого стала её 73-летняя родственница. Зная, что у пожилой женщины имеются деньги, злоумышленники взломали топором дверь в её комнату, ударили пенсионерку в грудь и силой забрали кошелёк с деньгами и два телефона.Также преступный дуэт оказался причастен к ограблению местного жителя в одном из увеселительных заведений города. В результате посетитель лишился барсетки с телефоном, паспортом и деньгами. Потерпевший оценил ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.Ещё одно преступление горожанка совершила вместе с 27-летним обвиняемым. На улице они напали на женщину. Угрожая насилием, фигуранты похитили из ее сумки кошелёк с деньгами и телефон.В настоящее время материалы уголовных дел вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.