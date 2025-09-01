В Улан-Удэ девушка получила тяжелые травмы из-за водителя без прав

Сегодня ночью на улице Забайкальская в Улан-Удэ произошло ДТП по вине 28-летнего водителя иномарки, находящегося за рулем без прав.

- 28-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», следуя по ул. Забайкальской при выполнении маневра поворот налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Ниссан Эксперт». В результате ДТП с тяжелыми травмами в доставлена в больницу 22-летняя пассажирка автомашины «Тойота Виста», - прокомментировали в ГИБДД республики.

В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 667 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 33 пьяных водителя. За выходные произошло свыше 40 аварий. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ