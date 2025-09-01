Происшествия 01.09.2025 в 11:26

Житель Улан-Удэ получил 3,5 года за драку у ночного клуба

Парень использовал против оппонента нож
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил 3,5 года за драку у ночного клуба
Фото: Следственный комитет
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении одного из участников массовой драки возле ночного клуба на улице Сахьяновой. Молодой человек пустил в ход нож, которым дважды ударил в грудь своего оппонента. Раненого удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По итогам судебного разбирательства парень получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима. Не согласившись с приговором, он обжаловал его. 

Верховный суд Бурятии при рассмотрении апелляции пришел к выводу, что райсуд учел не все смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

«Из материалов дела следует, что осужденный добровольно выдал органу следствия орудие преступления – нож, которым он нанес удары потерпевшему, и который впоследствии стал предметом исследования в ходе трасологической экспертизы, положенной судом в основу обвинительного приговора. Судебная коллегия признала добровольную выдачу орудия преступления как активное способствование расследованию и снизила назначенное осужденному наказание до 3 лет 5 месяцев лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Напомним, недавно в Улан-Удэ за драку у ночного клуба суд вынес приговор в отношении еще одного горожанина. 22-летний парень получил два года колонии за то, что несколько раз ударил оппонента кулаком. Тот упал и ударился головой об асфальт, получив закрытую черепно-мозговую травму с множественными повреждениями. 

Теги
драка

