Происшествия 01.09.2025 в 12:32
Пьяный сотрудник полиции угробил пассажирку
В Агинске полицейский перевернулся на служебном авто
Текст: Иван Иванов
Сотрудник патрульно-постовой службы отделения полиции в Агинском районе решил подготовиться к Дню знаний довольно странным для стража порядка способом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 31 августа он не справился с управлением и перевернул на дороге свой служебный автомобиль с пассажирами. В результате происшествия несколько человек получили травмы, а одна пассажирка погибла. Об этом 31 августа корреспонденту «Чита.Ру» сообщили очевидцы, 1 сентября информацию подтвердили в УМВД России по Забайкальскому краю.
«В результате происшествия водитель и двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, одна пассажирка погибла на месте. У водителя установлен факт употребления алкоголя. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой указанный сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Также принципиальная оценка будет дана руководству территориального органа и лицам, причастным к причинам возникновения происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам очевидцев, погибшей была молодая девушка, которая распивала спиртное с сотрудником в этом же служебном автомобиле.
