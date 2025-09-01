Три черных лесоруба с размахом орудовали в Еравнинском районе Бурятии

Как рассказали в МВД Бурятии, на след злоумышленников полицейские вышли после обнаружения незаконной рубки лиственница объемом около 17 кубометров. Ущерб от нее оценили в 200 тысяч рублей. Сейчас правоохранители устанавливают, сколько всего древесины успела заготовить троица лесорубов до того, как их разоблачили.











Незаконно заготовленную древесину мужчины продавали. Известно, что ранее они уже были судимы за имущественные преступления.











«Используемые подозреваемыми при совершении преступления трактор, прицеп, бензопилы и другие улики, имеющие значение для расследования уголовного дела, изъяты в ходе обысков. В отношении злоумышленников возбуждено 8 уголовных дел по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается», - сообщили в полиции.







Фото: МВД Бурятии

В Бурятии полиция с поличным задержала трех «черных лесорубов». Уроженцы Еравнинского и Заиграевского районов, а также житель Улан-Удэ с размахом орудовали уже год. Они пилили лес в Еравнинском сельском участковом лесничестве, не имея никаких разрешительных документов.