Происшествия 01.09.2025 в 14:21

«Трагедия, такое бывает с организмом в ее возрасте»

Внезапная остановка сердца стала причиной смерти девятиклассницы под Новосибирском
Текст: КП-Новосибирск
Фото: КП-Новосибирск
В городе Бердске Новосибирской области перед началом учебного года произошла трагедия. В школе №3 «Пеликан» перед репетицией выступления умерла девятиклассница. 

Как сообщает КП-Новосибирск, все произошло 26 августа. В тот день школьники ждали начала репетиции на диванчике, и девушке резко стало плохо.

- Когда пришла педагог и позвала детей в зал, все поднялись, а она так и осталась лежать на диванчике, - рассказали очевидцы случившегося.

После этого все начали выяснять, что произошло. Девушку вынесли на свежий воздух, делали искусственное дыхание. Конечно же, на место вызвали скорую помощь. Но дожидаться в школе ее не стали.

- Девочку повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте, - добавили в школе.

В учебном заведении добавили, что проблем со здоровьем у погибшей девятиклассницы не было. Она училась на «отлично», активно участвовала в жизни школы и занималась в патриотическом клубе.

В СУ СК России по Новосибирской области по факту случившегося проводится проверка.
