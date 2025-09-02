В Улан-Удэ мошенники использовали одну бабушку, чтобы обмануть другую

В МВД Бурятии рассказали о предотвращении обмана пожилой жительницы Улан-Удэ, благодаря чему пенсионерка сохранила почти полмиллиона рублей. Спасителями горожанки стали полковник Андрей Алексеевец и капитан полиции Николай Шоргоев. Оба они работают в Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий и в момент происшествия находились по службе в одном из торговых центров Улан-Удэ.«Правоохранители возле банкомата заметили пожилую женщину, которая, общаясь с кем-то по громкой связи, намеревалась перевести крупную сумму денег. По обрывкам фраз полицейские поняли, что гражданка общается с телефонными мошенниками. Стражи правопорядка попросили бабушку прекратить диалог, однако она не хотела их слушать и попыталась уйти. Оперативникам удалось остановить её и убедить положить трубку. 85-летняя пенсионерка рассказала, что разговаривала с сыном, и деньги пытается перевести ему якобы на ремонт квартиры. Зная о том, как могут быть убедительны мошенники и под каким сильным влиянием они держат своих жертв, напарники настояли на том, чтобы пожилая женщина проехала с ними в отдел полиции», - рассказали в МВД Бурятии.Только в отделе пожилая женщина призналась, что несколько часов назад ей поступил звонок от мужчины, представившегося юристом. Незнакомец сообщил, что есть одна бабушка, которая не может сама съездить до банкомата, поэтому нужно ей помочь. По указанию звонившего введённая в заблуждение пенсионерка забрала у 82-летней жертвы 485 тысяч рублей, чтобы перевести на так называемый «безопасный счёт».Деньги полицейские изъяли и вернули законной владелице. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают всех лиц, причастных к обману пенсионерок.