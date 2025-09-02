Происшествия 02.09.2025 в 09:49

В Улан-Удэ мошенники использовали одну бабушку, чтобы обмануть другую

Однако случайно оказавшиеся возле банкомата полицейские предотвратили преступление
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенники использовали одну бабушку, чтобы обмануть другую
Фото: pixabay.com
В МВД Бурятии рассказали о предотвращении обмана пожилой жительницы Улан-Удэ, благодаря чему пенсионерка сохранила почти полмиллиона рублей. Спасителями горожанки стали полковник Андрей Алексеевец и капитан полиции Николай Шоргоев. Оба они работают в Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий и в момент происшествия находились по службе в одном из торговых центров Улан-Удэ.

«Правоохранители возле банкомата заметили пожилую женщину, которая, общаясь с кем-то по громкой связи, намеревалась перевести крупную сумму денег. По обрывкам фраз полицейские поняли, что гражданка общается с телефонными мошенниками. Стражи правопорядка попросили бабушку прекратить диалог, однако она не хотела их слушать и попыталась уйти. Оперативникам удалось остановить её и убедить положить трубку. 85-летняя пенсионерка рассказала, что разговаривала с сыном, и деньги пытается перевести ему якобы на ремонт квартиры. Зная о том, как могут быть убедительны мошенники и под каким сильным влиянием они держат своих жертв, напарники настояли на том, чтобы пожилая женщина проехала с ними в отдел полиции», - рассказали в МВД Бурятии.

Только в отделе пожилая женщина призналась, что несколько часов назад ей поступил звонок от мужчины, представившегося юристом. Незнакомец сообщил, что есть одна бабушка, которая не может сама съездить до банкомата, поэтому нужно ей помочь. По указанию звонившего введённая в заблуждение пенсионерка забрала у 82-летней жертвы 485 тысяч рублей, чтобы перевести на так называемый «безопасный счёт».

Деньги полицейские изъяли и вернули законной владелице. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают всех лиц, причастных к обману пенсионерок.

Теги
мошенничество

Все новости

Улан-Удэ готовится к цветочному забегу
02.09.2025 в 10:20
В Улан-Удэ молодой горожанин жил за счет уличных автоматов
02.09.2025 в 10:19
Полицейские спасли туристов, заблудившихся в горах Бурятии
02.09.2025 в 10:11
В Улан-Удэ мошенники использовали одну бабушку, чтобы обмануть другую
02.09.2025 в 09:49
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на водителя, намеренно задавившего пешехода
02.09.2025 в 09:29
В Бурятии открыли первые агротехнологические классы
02.09.2025 в 09:25
На 91-м году жизни не стало великого бурятского художника-постановщика
02.09.2025 в 09:03
Банковские счета для подростков
02.09.2025 в 09:00
Жители Бурятии страдают от сверхдолгих рейсов
02.09.2025 в 06:00
Мэр Улан-Удэ: «В новой современной школе у вас всё получится»
01.09.2025 в 17:34
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ молодой горожанин жил за счет уличных автоматов
Парень вскрывал устройства и похищал из них деньги
02.09.2025 в 10:19
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на водителя, намеренно задавившего пешехода
Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство»
02.09.2025 в 09:29
Мэру города вынесли приговор
В Иркутской области бывшего главу Тулуна осудили за махинации
01.09.2025 в 15:16
«Трагедия, такое бывает с организмом в ее возрасте»
Внезапная остановка сердца стала причиной смерти девятиклассницы под Новосибирском
01.09.2025 в 14:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru