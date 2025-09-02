В Улан-Удэ молодой горожанин жил за счет уличных автоматов

На днях в полицию Улан-Удэ обратился бизнесмен - владелец уличных игровых автоматов. Предприниматель рассказал, что несколько его устройств были взломаны, а находившиеся внутри деньги исчезли. Общий ущерб составил почти 100 тысяч рублей.«Сотрудникам уголовного розыска с помощью камер видеонаблюдения удалось выследить и задержать молодого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 19-летний горожанин. Фигурант пояснил, что с целью обогащения с помощью металлического предмета вскрывал стоящие на улицах города игровые автоматы, а извлеченные из них деньги тратил на личные нужды», - рассказали в МВД Бурятии.По фактам краж возбуждено уголовное дело. С молодого человека взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.