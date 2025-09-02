В Улан-Удэ возле жилого дома нашли гранату

«На место происшествия прибыли сотрудники группы разминирования ОМОНа. В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что находка является гранатой Ф-1 со следами коррозии. Гранату, содержащую взрывчатое вещество, вывезли в безопасное место и уничтожили контролируемым подрывом», - сообщили в Росгвардии Бурятии.











По факту обнаружения боеприпаса сейчас проводится проверка.







Фото: Росгвардия Бурятии

Вчера днём на улице Гомельская в Советском районе Улан-Удэ нашла гранату. Опасный предмет обнаружили на участке частного жилого дома.