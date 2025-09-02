Происшествия 02.09.2025 в 10:36

В Улан-Удэ возле жилого дома нашли гранату

С опасным предметом разобрались саперы из ОМОНа
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ возле жилого дома нашли гранату
Вчера днём на улице Гомельская в Советском районе Улан-Удэ нашла гранату. Опасный предмет обнаружили на участке частного жилого дома.

«На место происшествия прибыли сотрудники группы разминирования ОМОНа. В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что находка является гранатой Ф-1 со следами коррозии. Гранату, содержащую взрывчатое вещество, вывезли в безопасное место и уничтожили контролируемым подрывом», - сообщили в Росгвардии Бурятии.


По факту обнаружения боеприпаса сейчас проводится проверка.

Фото: Росгвардия Бурятии
