В Улан-Удэ разыскивают женщину с тростью

«По изъятым записям с камер видеонаблюдения установлено, что женщина похитила рюкзак, прикрыв его верхней одеждой. В совершении преступления подозревается женщина азиатской внешности, на вид 50-60 лет, среднего телосложения, волосы коротко стриженные черного цвета. Была одета в кепку розово-белого цвета, солнцезащитные очки, джинсовую куртку синего цвета, брюки черного цвета, обувь черного цвета. При себе имела рюкзак фиолетового цвета и трость», - сообщили в МВД Бурятии.











В Улан-Удэ полиция разыскивает женщину, которую подозревают в хищении из магазина чужого рюкзака. Происшествие случилось 27 августа. Ущерб составил 5100 рублей.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой женщине МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 21-02-02, 8-983-425-00-03 или 102 (112).