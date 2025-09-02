Происшествия 02.09.2025 в 17:38
В Бурятии медведь напал на постояльца базы отдыха
Мужчине удалось отбиться от хищника
Текст: Андрей Константинов
Нападение медведя на человека случилось в Северо-Байкальском районе Бурятии. Как сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7», косолапый хищник атаковал мужчину, отдыхавшего на базе «Хакусы».
Напомним, в июле прошлого года в Бурятии от лап медведя погибла жительница Нижнеангарска. Она в одиночку отправилась на рыбалку и на реке Душкачанка столкнулась с хищником.
Пострадавшего отвезли в больницу Северобайкальска. Информация о нападении животного передана в Бурприроднадзор.
Чуть позже появились подробности происшествия:
«Нападение произошло, ориентировочно, в районе бухты Аяя. Мужчина находился в лесу, не согласовав своё нахождение. Он отбился от медведя и сам пришел в местность Хакусы на базу отдыха, где обратился за помощью», - рассказали в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».
