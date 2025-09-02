В Бурятии медведь напал на постояльца базы отдыха

Пострадавшего отвезли в больницу Северобайкальска. Информация о нападении животного передана в Бурприроднадзор.







Чуть позже появились подробности происшествия:



«Нападение произошло, ориентировочно, в районе бухты Аяя. Мужчина находился в лесу, не согласовав своё нахождение. Он отбился от медведя и сам пришел в местность Хакусы на базу отдыха, где обратился за помощью», - рассказали в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».



