Происшествия 03.09.2025 в 09:05

В Бурятии загорелся трехквартирный деревянный дом

Пожар произошел в Кяхте
Текст: Карина Перова
В Бурятии загорелся трехквартирный деревянный дом
Фото: Кяхта-инфо.24/7

Сегодня утром в Бурятии произошел пожар в Кяхте. Там загорелась крыша трехквартирного деревянного дома на ДОС 170.

На месте работали 11 пожарных ПЧ-33 и ГВПК-25. Они потушили возгорание почти в семь утра с помощью четырех единиц техники.

«В результате пожара уничтожена крыша. Пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания», - прокомментировали в ТГ-канале Кяхта-инфо.24/7.

По уточненной информации, одна квартира является жилой, а две – нежилыми. 

«Жильцы жилой квартиры эвакуировались самостоятельно. Причиненный ущерб устанавливаются», - добавили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Кяхта пожар

