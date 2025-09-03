Происшествия 03.09.2025 в 09:05
В Бурятии загорелся трехквартирный деревянный дом
Пожар произошел в Кяхте
Текст: Карина Перова
Сегодня утром в Бурятии произошел пожар в Кяхте. Там загорелась крыша трехквартирного деревянного дома на ДОС 170.
На месте работали 11 пожарных ПЧ-33 и ГВПК-25. Они потушили возгорание почти в семь утра с помощью четырех единиц техники.
«В результате пожара уничтожена крыша. Пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания», - прокомментировали в ТГ-канале Кяхта-инфо.24/7.
По уточненной информации, одна квартира является жилой, а две – нежилыми.
«Жильцы жилой квартиры эвакуировались самостоятельно. Причиненный ущерб устанавливаются», - добавили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.