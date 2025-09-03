Происшествия 03.09.2025 в 09:24

«Медведь сам не ожидал встречи с человеком, поэтому оба испугались»

Специалисты рассказали, почему мужчина остался жив после встречи с косолапым
Текст: Андрей Константинов
Фото: pixabay.com
Инспекторы Бурприроднадзора сообщили подробности происшествия с медведем, случившегося вчера в Северо-Байкальском районе Бурятии. Оказалось, что в лапы косолапого угодил турист из Иркутской области.

- Встреча мужчины и медведя произошла на территории эко-тропы федеральной особо охраняемой природной территории Фролихинский заказник, которая находится под управлением ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Нахождение в заказнике медведя - естественное явление. Медведь видимо и сам не ожидал встречи с человеком, поэтому оба испугались. Если бы медведь хотел напасть, то от человека бы не осталось живого места. А так, это была случайная встреча, которая обошлась минимальными последствиями для обеих сторон, - отмечают инспекторы.

Турист после встречи с медведем действительно легко отделался. Мужчину даже не стали госпитализировать – оказав помощь в больнице, его отпустили домой. По словам сотрудников Бурприроднадзора, у него было лишь расцарапано плечо.

В то же время специалисты отмечают, что ранее - ни в прошлом году, ни в этом - медведей в районе случившегося вчера происшествия они не наблюдали.
