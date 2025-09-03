Сломанный нос стал наказанием пьяному водителю в Бурятии

Днем в Мухоршибирском районе 68-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сел за руль в нетрезвом состоянии и совершил ДТП. Оно произошло на 593 км автодороги Р-258 «Байкал».

- Не имеющий права управления ТС, следуя в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат». В результате ДТП водитель Тойоты с переломом носа доставлен в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи был отпущен, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ