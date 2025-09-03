Происшествия 03.09.2025 в 10:07
Сломанный нос стал наказанием пьяному водителю в Бурятии
Он повредил его при столкновении с иномаркой
Текст: Елена Кокорина
Днем в Мухоршибирском районе 68-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сел за руль в нетрезвом состоянии и совершил ДТП. Оно произошло на 593 км автодороги Р-258 «Байкал».
- Не имеющий права управления ТС, следуя в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат». В результате ДТП водитель Тойоты с переломом носа доставлен в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи был отпущен, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
