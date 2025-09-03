Трехлетний ребенок получил травмы ног на спортивной площадке в Бурятии

В поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии трехлетний ребенок получил травмы ног на спортивной площадке. Об этом сообщили в ТГ-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Малыша прооперировали в Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ. Ситуацию прокомментировал глава Саганнурского поселения Павел Ерофеев.

«На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются. Проводится проверка правоохранительными органами. Ребенок находится в ДРКБ, степень причиненного вреда определяется», - заявил Ерофеев.

Напомним, ранее в Бичурском районе пятилетнему ребенку частично отрезало стопу на сенокосе. Его нога попала в движущие элементы трактора.