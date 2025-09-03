Происшествия 03.09.2025 в 10:27
В Улан-Удэ задержали вороватую пенсионерку
Она стащила в магазине чужой рюкзак
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ благодаря помощи граждан удалось задержать пенсионерку, которая похитила чужой рюкзак в одном из магазинов города.
«Сотрудниками уголовного розыска горожанка задержана и доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном. Похищенный рюкзак 58-летняя женщина продала незнакомым людям», - рассказали в МВД Бурятии.
В полиции отметили, что многие преступления, которые происходят в республике, были раскрыты благодаря бдительности граждан и их готовности сотрудничать с органами внутренних дел.
«Помощь в поисках подозреваемых, оказываемая жителями Бурятии, становится неоценимой, особенно в критические моменты. Спасибо всем, кто остаётся внимательным, чутким к тому, что происходит вокруг, открытым к взаимодействию с полицией», - поблагодарили граждан в МВД.
Тегикража