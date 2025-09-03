Происшествия 03.09.2025 в 11:25

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшую госпитализировали с травмами
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину
Фото: скриншот видео
ДТП случилось сегодня около 8 утра в Улан-Удэ. На улице Октябрьской 54-летний водитель автомобиля «Сузуки» сбил 51-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Горожанка получила травмы и была доставлена в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. 
Теги
ДТП

Все новости

Няня в Улан-Удэ отключила камеру видеонаблюдения, чтобы не «спалиться» на краже
03.09.2025 в 12:34
Чем живут районы Бурятии
03.09.2025 в 12:31
В Иркутске пассажирский «Боинг» экстренно посадили после столкновения с птицей
03.09.2025 в 11:50
На площадке в Бурятии на ребенка упала дверь ограждения
03.09.2025 в 11:49
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину
03.09.2025 в 11:25
В пригороде Улан-Удэ появится пляж и место для спортивной рыбалки
03.09.2025 в 11:24
Молодая улан-удэнка оттачивала навыки мошенничества на своей знакомой
03.09.2025 в 11:11
В Тарбагатайском районе Бурятии торжественно открыли новую амбулаторию
03.09.2025 в 11:05
Жительницу Бурятии сбила машина на проспекте 60 лет СССР
03.09.2025 в 10:52
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
03.09.2025 в 10:38
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Иркутске пассажирский «Боинг» экстренно посадили после столкновения с птицей
Самолет перевозил туристов во Вьетнам
03.09.2025 в 11:50
На площадке в Бурятии на ребенка упала дверь ограждения
В прокуратуре республики по данному факту организовали проверку
03.09.2025 в 11:49
Жительницу Бурятии сбила машина на проспекте 60 лет СССР
ДТП произошло в Северобайкальске
03.09.2025 в 10:52
В Улан-Удэ задержали вороватую пенсионерку
Она стащила в магазине чужой рюкзак
03.09.2025 в 10:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru