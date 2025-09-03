Происшествия 03.09.2025 в 11:25
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину
Пострадавшую госпитализировали с травмами
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось сегодня около 8 утра в Улан-Удэ. На улице Октябрьской 54-летний водитель автомобиля «Сузуки» сбил 51-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Горожанка получила травмы и была доставлена в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
ТегиДТП