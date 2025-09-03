Происшествия 03.09.2025 в 11:49
На площадке в Бурятии на ребенка упала дверь ограждения
В прокуратуре республики по данному факту организовали проверку
Текст: Карина Перова
Стали известны подробности происшествия на детской площадке в поселке Саган-Нур в Бурятии. Напомним, там пострадал 3-летний ребенок, травмировав ноги.
В прокуратуре республики по данному факту организовали проверку. Все случилось в переулке Центральный. Предварительно, на малыша во время прогулки на площадке упала дверь ограждения.
«С переломами и ушибами несовершеннолетний госпитализирован, находится в медицинском учреждении», - отметили в прокуратуре региона.
ТегиСаган-Нур прокуратура