На площадке в Бурятии на ребенка упала дверь ограждения

Стали известны подробности происшествия на детской площадке в поселке Саган-Нур в Бурятии. Напомним, там пострадал 3-летний ребенок, травмировав ноги.

В прокуратуре республики по данному факту организовали проверку. Все случилось в переулке Центральный. Предварительно, на малыша во время прогулки на площадке упала дверь ограждения.

«С переломами и ушибами несовершеннолетний госпитализирован, находится в медицинском учреждении», - отметили в прокуратуре региона.