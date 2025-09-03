Происшествия 03.09.2025 в 14:16
«Дочка думала, что сможет перелезть»
Мама девочки, упавшей с эскалатора в ТЦ, рассказала о ее состоянии
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло вечером 27 августа в ТРЦ «Сан-Сити» на площади Маркса в Новосибирске. Восьмиклассница Регина гуляла с подружкой на втором этаже, когда случилась беда.
- По словам подружки, Регина сначала сказала: «Смотри!». А потом полезла на эскалатор сбоку с воздушным шариком, держась за движущийся поручень. Подружка стояла и смотрела, а потом достала камеру и начала снимать на телефон. Дочь пыталась перелезть на эскалатор, но поскользнулась и упала с 3 на 2 этаж, – рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама пострадавшей школьницы.
Девочке попыталась помочь семейная пара, которая выходила из магазина техники напротив. Они увидели упавшую школьницу, стали оказывать первую помощь, вызвали скорую. Регина хотела попробовать встать, но ей не давали двигаться до приезда врачей — могло бы стать еще хуже. Прибывшие врачи скорой экстренно госпитализировали школьницу в больницу.
- Мне позвонила женщина - очевидец и сообщила о случившемся. Когда я примчалась, дочку уже осматривали в машине скорой помощи, затем отвезли в ГКБ №34. У нее множественные переломы: компрессионный перелом позвонка, перелом правой пятки со смещением, правой лодыжки, вывих левой стопы. Кроме того, она имеет статус ребенка-инвалида, в возрасте 7 месяцев ей пересадили печень в московском НИИ трансплантологии Шумакова. Но сопутствующие заболевания остались, и врачи сказали, что оперировать дочь нельзя. Иначе она может умереть. Сейчас дочь будет лежать в гипсе и сращивать кости, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Наталья.
После произошедшего женщина пришла в администрацию ТРЦ с вопросами: «Где был охранник, когда упала моя дочь? Почему никто не вызвал скорую? Почему за два дня, что ребенок в больнице, никто не позвонил?». В ответ, по словам матери, ей сказали, что ее дочь сама виновата.
- По словам подружки, охранник подошел только через 10 минут после падения. Я им сказала, что не снимаю вины со своего ребенка. Но если бы они были рядом с эскалатором, то могли бы предотвратить случившееся с моей дочкой, применить экстренное торможение эскалатора или хотя бы вызвать скорую. В ответ мне сказали, что у них всего один охранник на два этажа, – рассказала Наталья.
Полиция и СКР начали проверку происшествия.
- Я спрашивала дочь, зачем она туда полезла? Она сказала: «Я не знаю. Просто думала, что смогу перелезть». В общем, не смогла объяснить, зачем туда полезла. Может быть, хотела поприкалываться, - рассказала Наталья. – Это не снимает вины с ребенка, в дальнейшем буду водить ее к психологу. Но меня удивило поведение охраны и администрации ТЦ, поэтому я решила придать ситуацию огласке. В других ТЦ у эскалаторов стоит охрана, и там подобного не происходит. В ответ меня послали в другой ТЦ.
Тегинесчастный случай