В Бурятии 8-летняя девочка попала под колеса авто

В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием ребенка, случившегося сегодня в Бичурском районе.«Сегодня утром на улице Коммунистическая в селе Бичура 34-летний водитель автомашины УАЗ совершил наезд на 8-летнюю девочку. По предварительным данным, школьница, не убедившись в безопасности, выбежала из-за транспортного средства, начавшего движение», - сообщили в Госавтоинспекции.В результате наезда девочка получила травмы, её доставили в больницу.Как отметили в ГИБДД, в этом году в Бичурском районе зарегистрировано уже 3 ДТП, связанных с наездами на детей-пешеходов.