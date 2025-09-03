Происшествия 03.09.2025 в 17:56

В Бурятии 8-летняя девочка попала под колеса авто

Ребенка доставили в больницу
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 8-летняя девочка попала под колеса авто
Фото: скриншот видео
В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием ребенка, случившегося сегодня в Бичурском районе.

«Сегодня утром на улице Коммунистическая в селе Бичура 34-летний водитель автомашины УАЗ совершил наезд на 8-летнюю девочку. По предварительным данным, школьница, не убедившись в безопасности, выбежала из-за транспортного средства, начавшего движение», - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате наезда девочка получила травмы, её доставили в больницу.

Как отметили в ГИБДД, в этом году в Бичурском районе зарегистрировано уже 3 ДТП, связанных с наездами на детей-пешеходов. 
