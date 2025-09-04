Происшествия 04.09.2025 в 09:36

В Бурятии пропали две женщины

Пенсионерка исчезла неделю назад, а о судьбе горожанки ничего не известно уже месяц
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропали две женщины
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске двух пропавших женщин. Это 74-летняя пенсионерка из села Загустай Кижингинского района Екатерина Саглуева. Она пропала 28 августа. Также уже почти месяц ничего не известно о судьбе 41-летней жительницы Улан-Удэ Ольги Цыбиктаровой.

Приметы Екатерины Саглуевой: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Была одета: черная куртка, черные брюки, черные резиновые сапоги. 

Приметы Ольги Цыбиктаровой: рост 158 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Во что была одета, неизвестно.

Для поиска пропавших женщин требуется помощь добровольцев. Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.
