В Бурятии пропали две женщины

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске двух пропавших женщин. Это 74-летняя пенсионерка из села Загустай Кижингинского района Екатерина Саглуева. Она пропала 28 августа. Также уже почти месяц ничего не известно о судьбе 41-летней жительницы Улан-Удэ Ольги Цыбиктаровой.Приметы Екатерины Саглуевой: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Была одета: черная куртка, черные брюки, черные резиновые сапоги.Приметы Ольги Цыбиктаровой: рост 158 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Во что была одета, неизвестно.Для поиска пропавших женщин требуется помощь добровольцев. Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.