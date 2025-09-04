В Бурятии иномарка сбила 11-летнюю школьницу

В Селенгинском районе Бурятии под машину попала 11-летняя школьница. 45-летний водитель иномарки сбил ее на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло днем 3 сентября.

- Водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» наехал на девочку следуя по улице Ленина. В результате ДТП школьница получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ