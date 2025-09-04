Происшествия 04.09.2025 в 09:50
В Бурятии иномарка сбила 11-летнюю школьницу
Девочка находится в больнице
Текст: Елена Кокорина
В Селенгинском районе Бурятии под машину попала 11-летняя школьница. 45-летний водитель иномарки сбил ее на нерегулируемом пешеходном переходе.
ДТП произошло днем 3 сентября.
- Водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» наехал на девочку следуя по улице Ленина. В результате ДТП школьница получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
