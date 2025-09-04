Происшествия 04.09.2025 в 11:08

Воспитательницу, издевавшуюся над детьми, отдали под суд

В Иркутской области мать ребёнка тайно заняла процесс издевательств на смартфон
A- A+
Текст: Иван Иванов
Воспитательницу, издевавшуюся над детьми, отдали под суд
Фото: архив «Номер один»
Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского сада. Женщина обвиняется по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). 

Как сообщили в следственном ведомстве, в январе 2024 года в одном из дошкольных учреждений Слюдянского района воспитатель младшей группы жестоко обращалась с детьми, систематически нанося побои и причиняя им физические и психические страдания.

Подробности случившегося приводит ИА IrkutskMedia. По данным издания, одна из матерей воспитанника детского сада заподозрила неладное. Женщина обратила внимание, что ее сын приходит из детсада подавленным и не желает ходить туда. Психолог, к которому обратилась иркутянка, предположил, что на ребенка было физическое и психологическое воздействие. Тогда женщина решила снять происходящее в группе на скрытую камеру. Она оставила телефон в группе среди игрушек.

«Рабочий процесс воспитательницы попал на видео. На кадрах видно, как одного из малышей воспитательница сначала толкнула на пол, а затем слегка придавливала ногой», — приводит описание происходящего издание. Разразился скандал, после чего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Теги
насилие дети

Все новости

В Бурятии на горе Тунгуска появился поклонный крест
04.09.2025 в 11:40
Глава Бурятии подписал соглашение с золотодобытчиками
04.09.2025 в 11:35
На полях ВЭФ подписали соглашение о возведении курорта «Гора Бычья» в Бурятии
04.09.2025 в 11:21
Воспитательницу, издевавшуюся над детьми, отдали под суд
04.09.2025 в 11:08
В Бурятии светоотражающий жилет «предупреждает» о яме на дороге
04.09.2025 в 10:53
Бурятия не останется без картофеля
04.09.2025 в 10:45
Жителю Бурятии пришлось отдать свою иномарку государству
04.09.2025 в 10:44
Перевернувшийся УАЗик в Бурятии угробил пассажира
04.09.2025 в 10:11
Wildberries построит логистический центр в Бурятии
04.09.2025 в 10:07
В Бурятии иномарка сбила 11-летнюю школьницу
04.09.2025 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Перевернувшийся УАЗик в Бурятии угробил пассажира
В аварии мужчина получил смертельную травму
04.09.2025 в 10:11
В Бурятии иномарка сбила 11-летнюю школьницу
Девочка находится в больнице
04.09.2025 в 09:50
В Улан-Удэ водитель, намеренно задавивший пешехода, будет сидеть дома
Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста
04.09.2025 в 09:48
В Бурятии пропали две женщины
Пенсионерка исчезла неделю назад, а о судьбе горожанки ничего не известно уже месяц
04.09.2025 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru