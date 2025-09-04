Воспитательницу, издевавшуюся над детьми, отдали под суд

Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского сада. Женщина обвиняется по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).Как сообщили в следственном ведомстве, в январе 2024 года в одном из дошкольных учреждений Слюдянского района воспитатель младшей группы жестоко обращалась с детьми, систематически нанося побои и причиняя им физические и психические страдания.Подробности случившегося приводит ИА IrkutskMedia. По данным издания, одна из матерей воспитанника детского сада заподозрила неладное. Женщина обратила внимание, что ее сын приходит из детсада подавленным и не желает ходить туда. Психолог, к которому обратилась иркутянка, предположил, что на ребенка было физическое и психологическое воздействие. Тогда женщина решила снять происходящее в группе на скрытую камеру. Она оставила телефон в группе среди игрушек.«Рабочий процесс воспитательницы попал на видео. На кадрах видно, как одного из малышей воспитательница сначала толкнула на пол, а затем слегка придавливала ногой», — приводит описание происходящего издание. Разразился скандал, после чего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.