Происшествия 04.09.2025 в 12:36

В Улан-Удэ мать с дочерью отправили в СИЗО

Их обвиняют в организации незаконной миграции
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мать с дочерью отправили в СИЗО
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд постановил взять под стражу мать и дочь, обвиняемых в организации незаконной миграции. По версии следствия, 54-летняя руководитель строительной фирмы вместе с дочерью фиктивно заключала трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья, что позволяло иностранцам легально находиться на территории России.

«Суд первой инстанции, с учетом уголовно-правовой характеристики вменяемых преступных деяний, личностей обвиняемых, пришел к обоснованному выводу, что под тяжестью предъявленного обвинения фигуранты дела могут скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей, тем самым воспрепятствовать производству по уголовному делу», - подтвердил законность избранной меры пресечения Верховный суд Бурятии, где женщины пытались обжаловать свой арест. Также в Верховном суде отметили, что бизнес-вумен ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Напомним, о разоблачении злоумышленниц Следственный комитет сообщил две недели назад.

«По данным следствия, в 2024-2025 годах обвиняемые предлагали за плату изготавливать фиктивные трудовые договоры для иностранцев, пребывающих в Бурятию. С помощью оформленных документов иностранцы подтверждали свое официальное трудоустройство, направляя соответствующие уведомления в орган миграционного учета. Это придавало видимость законности их пребывания на территории страны. При этом какие-либо трудовые функции в данной коммерческой организации они не выполняли», - рассказывали ранее в Следственном комитете.

При этом нелегальный бизнес был поставлен на поток. По данным следствия, речь может идти о порядка двухсот случаев незаконной легализации иностранцев. 
миграция уголовное дело

