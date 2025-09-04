Происшествия 04.09.2025 в 13:03
У обвиняемого в мошенничестве топ-менеджера ТГК-14 арестовали акции
Их стоимость в 6 раз превышает сумму ущерба
Текст: Иван Иванов
Забайкальский краевой суд отклонил апелляционную жалобу и подтвердил законность ареста крупного пакета акций компании ТГК-14 у обвиняемого в мошенничестве председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева. Точную сумму арестованных акций в суде не озвучили, передаёт портал Chita.ru. Однако защитник Люльчева сообщил, что арест накладывается для покрытия вреда в 9 млн рублей, но в данном случае арестованные акции стоят в 6 раз больше этой суммы, что несоразмерно ущербу. Если посчитать, то это более 54 миллионов рублей.
К тому же адвокат и сам Люльчев указали, что суд первой инстанции учел только номинальную, а не рыночную стоимость акций, что еще больше усиливает несоразмерность.
Адвокат заявил, что арест был необоснованным и нарушающим нормы Уголовно-процессуального кодекса — то есть суд не указал конкретное обстоятельство, на основе которого принял решение об аресте. По словам защитника, решение обошлось формально цитированным закона и без надлежащего исследования представленных материалов.
Однако апелляционный суд эти доводы не принял и оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Напомним, совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника арестовали в конце мая. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, энергокомпания на протяжении двух лет завышала тарифы на тепло, из-за чего два предприятия «Ростеха» понесли убытки на 9 миллионов рублей. Сейчас оба фигуранта дела находятся в СИЗО.
К тому же адвокат и сам Люльчев указали, что суд первой инстанции учел только номинальную, а не рыночную стоимость акций, что еще больше усиливает несоразмерность.
Адвокат заявил, что арест был необоснованным и нарушающим нормы Уголовно-процессуального кодекса — то есть суд не указал конкретное обстоятельство, на основе которого принял решение об аресте. По словам защитника, решение обошлось формально цитированным закона и без надлежащего исследования представленных материалов.
Однако апелляционный суд эти доводы не принял и оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Напомним, совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника арестовали в конце мая. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, энергокомпания на протяжении двух лет завышала тарифы на тепло, из-за чего два предприятия «Ростеха» понесли убытки на 9 миллионов рублей. Сейчас оба фигуранта дела находятся в СИЗО.
Тегитгк уголовное дело