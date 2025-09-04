В Бурятии перед судом предстанет убийца своего знакомого

В Закаменском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении сельчанина, обвиняемого в убийстве. Уже скоро ему придется ответить перед судом.

Следствие установило, что вечером 31 июля 2025 года обвиняемый, находясь у себя в доме в селе Харацай, распивал алкоголь со своим знакомым. Спустя некоторое время мужчины стали ругаться и ссора переросла в потасовку. В итоге обвиняемый взял кухонный нож и ударил им мужчину в грудную клетку, от чего потерпевший моментально скончался. Вскоре после произошедшего убийца был задержан и взят под стражу.

В ходе проведенного расследования была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Фото: Следственный комитет Бурятии