Происшествия 05.09.2025 в 09:11

Пожилой мужчина пропал в Бурятии

Житель села Татаурово исчез 3 сентября
Текст: Андрей Константинов
Пожилой мужчина пропал в Бурятии
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 65-летнего жителя села Татаурово Прибайкальского района Григория Стулёва. Он пропал 3 сентября. 

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: темно-синяя толстовка с красной полосой, черные спортивные штаны с белыми лампасами, темно-синие кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
