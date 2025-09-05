Пожилой мужчина пропал в Бурятии

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 65-летнего жителя села Татаурово Прибайкальского района Григория Стулёва. Он пропал 3 сентября.Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.Был одет: темно-синяя толстовка с красной полосой, черные спортивные штаны с белыми лампасами, темно-синие кроссовки.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.