Происшествия 05.09.2025 в 10:11
В Улан-Удэ неопытный водитель разбил свой и чужой автомобиль
Парень устроил лобовую аварию, в которой пострадала женщина
Текст: Андрей Константинов
ДТП с участием молодого и неопытного водителя случилось вчера вечером в Улан-Удэ.
«18-летний молодой человек на автомобиле «Хонда Торнео» ехал со стороны ул. Нищенко в направлении ул. Ботаническая. В районе дома №26Б п. Полигон он выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Ноут», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
В результате аварии травмы получила 33-летняя пассажирка «Ноута». Женщину доставили в больницу.
Как отметили в Госавтоинспекции, стаж вождения у парня на «Хонде» составлял всего 3 месяца.
ТегиДТП