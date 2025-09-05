В Улан-Удэ неопытный водитель разбил свой и чужой автомобиль

ДТП с участием молодого и неопытного водителя случилось вчера вечером в Улан-Удэ.«18-летний молодой человек на автомобиле «Хонда Торнео» ехал со стороны ул. Нищенко в направлении ул. Ботаническая. В районе дома №26Б п. Полигон он выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Ноут», - рассказали в ГИБДД Бурятии.В результате аварии травмы получила 33-летняя пассажирка «Ноута». Женщину доставили в больницу.Как отметили в Госавтоинспекции, стаж вождения у парня на «Хонде» составлял всего 3 месяца.