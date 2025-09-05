Происшествия 05.09.2025 в 10:43
В Бурятии два человека пострадали в дорожной аварии
Водитель «ИЖа» не справился с управлением и перевернулся
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось днем 4 сентября в Заиграевском районе Бурятии. Там 36-летний мужчина не автомобиле «ИЖ-2126», ехавший со стороны Горхона в направлении поселка Лесозаводской, не справился с управлением, слетел с дороги у перевернулся.
В результате аварии водитель и его 39-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Как отметили в ГИБДД Бурятии, у мужчины за рулем «ИЖа» не было водительских прав.
