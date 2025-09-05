Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за смертельное ДТП

Дорожное происшествие случилось вечером 17 марта на 37-м километре дороги Северобайкальск – Таксимо. Водитель «Тойоты Кариб» при проезде перекрестка не уступил дорогу «Тойоте Витц», которая врезалась ему в бок. В результате столкновения 50-летний пассажир «Кариба» от полученных травм скончался в больнице. Также в аварии пострадал 43-летний водитель «Витца», его госпитализировали.











«Данные доводы признаны несостоятельными, поскольку преступление совершено осужденным в условиях очевидности. Назначенное наказание признано справедливым и соразмерным содеянному, оснований для смягчения приговора не установлено», - сообщили в Верховном суде Бурятии.







Фото: ГИБДД Бурятии

В Бурятии вступил в силу приговор в отношении 31-летнего мужчины, по вине которого произошло смертельное ДТП в Северо-Байкальском районе.«Осуществляя поворот направо на перекрестке со второстепенной дороги, в нарушение Правил дорожного движения водитель не принял мер к снижению скорости, игнорируя гололед, потерял контроль за движением автомобиля и допустил его выезд со второстепенной дороги на основную», - сообщается в материалах дела.Райсуд признал водителя виновным и приговорил к 2 годам принудительных работ с отбыванием в исправительном центре и удержанием 10% из зарплаты в доход государства.Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его. Он просил вышестоящий суд смягчить наказание, указывая на явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления. Однако суд был непреклонен.