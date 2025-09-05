Происшествия 05.09.2025 в 12:46

Житель Бурятии сбежал из больницы под покровом ночи, переодевшись медиком

Медсестра рассказала полицейским о краже спецодежды
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии мужчина сбежал посреди ночи из больницы, облачившись в медицинскую спецодежду. О краже двух пар костюмов, футболки и тапочек полицейским рассказала медсестра Гусиноозерской ЦРБ. Пациент стащил вещи из кабинки. Ущерб составил почти 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали вора – ранее судимого, безработного 46-летнего местного жителя. Выяснилось, что перед этим мужчина распивал спиртное. После ударился головой и обратился в больницу, куда его госпитализировали.

«Ночью, решив сбежать, он забрал из шкафа медицинскую спецодежду. Одевшись в один из костюмов, замаскировавшись под медицинского работника, фигурант покинул территорию больницы. За территорией учреждения он уже переоделся в другой костюм, который захватил с собой», - рассказали в МВД по Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

кража больница

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

