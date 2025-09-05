Происшествия 05.09.2025 в 16:10
«Он — последний, кто видел отца»
В Новосибирске умершего мужчину в четвертый раз будут судить за убийство бизнесмена
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске суд снова рассмотрит дело об убийстве бизнесмена. Вот только на скамье подсудимых никого не будет, ведь обвинение предъявили умершему человеку. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
13 октября 2005 года в гараже на улице Стасова нашли мертвым 45-летнего Руслана Г., совладельца одной из новосибирских металлобаз. Выяснилось, что мужчину застрелили 11 октября. Родные бизнесмена стали подозревать в жестокой расправе его бизнес-партнера — Виктора Х. И даже заявили, что у того был мотив: за несколько месяцев до убийства Руслан жаловался, что Виктор продает продукцию в обход общей кассы и решил разобраться:
- В июне 2005 года у них произошел конфликт, в ходе которого Виктор обязался вернуть около четырех миллионов рублей, столько тогда стоила сама металлобаза. В качестве залога он отдал гражданский и заграничный паспорта, они хранились в машине у отца. Виктор не торопился с выплатой, в итоге заключил с отцом договор дарения бизнеса в счет долга. После этого внезапно отец перестал выходить на связь. А потом мы нашли его убитым в гараже: там горел свет, но дверь была закрыта изнутри. Карабин «Cайга», который отец всегда держал его при себе как средство самообороны, не был расчехлен: значит, отец знал убийцу и не ожидал нападения, - рассказал КП-Новосибирск Никита, сын убитого.
Тогда милиционеры изъяли с места преступления три пули и четыре гильзы, предположительно, выпущенные из газового пистолета «ИЖ-79», переделанного в боевой. Кроме того, из дома Руслана был изъят золотой слиток, принадлежавший самому бизнесмену.
Убитого бизнесмена похоронили на родине, в Грузии, а его партнера - Виктора - стали допрашивать. Дома у него провели обыски, изъяли итальянскую куртку, в которой Виктор ездил на охоту. Доказательств причастности Виктора тогда не нашли, и предприниматель стал проходить по делу свидетелем. Но родных Руслана это не устроило:
- Виктор — последний, кто видел отца, последний, кто ему звонил. Он говорил следователям, что встретил отца в 14:00, отвез в гараж и уехал через 15 минут. Но, судя по биллингу мобильных звонков, его телефон был в гараже не менее часа после этого. Виктор объяснял это тем, что забыл мобильник, потом вернулся за ним. Приходил на поминки, а через год после убийства отца продал металлобазу, – рассказал КП-Новосибирск Никита, сын убитого бизнесмена. - Позже из дела почему-то пропали важные улики: результаты опроса Виктора на полиграфе, оригинал договора о дарении металлобазы, смывы с рук подозреваемого со следами пороха.
Сын Руслана несколько раз писал в прокуратуру, надзирающий прокурор несколько раз давал указания провести очные ставки, чтобы исключить противоречия в показаниях Виктора Х. и других свидетелей. Но, слов сибиряка, это сделано не было.
- Очень много вопросов к первому следствию. Договор дарения металлобазы от Виктора к отцу был изъят, затем пропал, копия появилась в деле только после многочисленных жалоб в прокуратуру. Изъятый золотой слиток тоже пропал, однако ответственный за вещдок милиционер умер в 2020 году. По материалу о пропаже слитка в пятый раз отказали в возбуждении уголовного дела, я обжалую это решение, - уверяет Никита, сын убитого бизнесмена.
Никита писал жалобы генпрокурору РФ, после чего дело попало на контроль первого замглавы СКР Эдуарда Кабурнеева и расследование возобновили.
- Криминалисты провели три экспертизы на химическое исследование кожаной куртки Виктора, которая 15 лет пролежала в вещдоках. На куртке обнаружили следы пороха, идентичные со следами гильз с места преступления. У Виктора на руках тоже были следы пороха, в деле есть такая экспертиза. И он последний видел отца перед убийством, в материалах дела зафиксированы его противоречивые показания. Его алиби не подтвердили свидетели. Прямые доказательства из последней экспертизы привели к обвинению Виктора в убийстве, — рассказал Никита.
В 2024 году дело об убийстве начал рассматривать суд, но Виктор не дожил до процесса. Мужчина скончался на 70-м году жизни от тяжелой болезни. Вместо отца в суд пришел его сын, чтобы доказать его невиновность.
- Такое дело не должно было дойти до суда. Следователь вызвал меня как родственника и предложил прекратить дело по нереабилитирующим обстоятельствам, я отказался, так как уверен, отец невиновен. Химическая экспертиза куртки действительно показала: есть следы капсюльного состава в кармане, на рукаве, но наибольшая концентрация на правом плече куртки. Это соответствует выстрелу из охотничьего ружья, а не из пистолета. Отец просто был охотником, — рассказал сын Виктора.
Уголовное дело поступило в Новосибирский областной суд, оттуда его направили в Заельцовский районный суд. В августе прошлого года судебная коллегия вынесла решение – прекратить уголовное дело за непричастностью обвиняемого. Сын убитого бизнесмена ожидал другого решения – что дело прекратят за смертью обвиняемого. Он обжаловал решение суда, Новосибирский областной суд отклонил жалобу. Тогда Никита дошел до Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, где при поддержке Генеральной прокуратурой РФ отменили решения нижестоящих судов:
- В июле судебная коллегия Восьмого кассационного суда в Кемерово рассмотрела мою кассационную жалобу и представление зампрокурора Новосибирской области Игоря Мищенко, которому я благодарен. Суд первой инстанции прекратил дело за непричастностью Виктора, не приняв во внимание разъяснения Верховного суда, в силу которых вопрос о сроках давности особо тяжких преступлений разрешается только судом, независимо от истечения сроков давности. Кассационный суд отменил незаконное решение Заельцовского районного суда и направил дело на новое рассмотрение в ином составе судебной коллегии, – сообщил Никита, сын убитого бизнесмена.
Новое заседание назначили на конец сентября.
Тегиубийство