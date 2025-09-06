Происшествия 06.09.2025 в 10:22

55 жителей Бурятии обманули мошенники за неделю

Общий ущерб от действий аферистов перевалил за 350 миллионов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
55 жителей Бурятии обманули мошенники за неделю
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 1585 жителей республики (+ 55 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб достиг 353 млн рублей (+ 5 млн.рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 794 тысячи рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве, самые частые фразы мошенников - «родственник попал в беду», «переведите деньги на безопасный счет», «выгодно вложитесь в инвестиции». Так, под предлогом инвестирования у пенсионерки из Улан-Удэ похитили полмиллиона рублей. Женщина увидела в телеграм-канале рекламу заработка на инвестициях. Перейдя по ссылке, она связалась с мошенниками и перевела им 502 тыс. рублей.
Теги
мошенничество

Все новости

55 жителей Бурятии обманули мошенники за неделю
06.09.2025 в 10:22
В Бурятии стоимость сыра перевалила за 1400 рублей за килограмм
06.09.2025 в 10:00
«Сбер»: мошенники воруют аккаунты в мессенджере Max
06.09.2025 в 09:47
«Черные косметологи» калечат жительниц Улан-Удэ
06.09.2025 в 07:00
Заместитель федерального министра оценила внедрение маркировки на предприятиях Бурятии
05.09.2025 в 17:30
Полетит ли «Байкал» над Байкалом
05.09.2025 в 17:28
В Улан-Удэ возведение «Тропы здоровья» выходит на финишную прямую
05.09.2025 в 17:03
Глава Бурятии поделился отличными новостями
05.09.2025 в 16:58
На Восточном экономическом форуме обсудили поддержку ветеранов СВО и их семей
05.09.2025 в 16:35
«Он — последний, кто видел отца»
05.09.2025 в 16:10
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
«Он — последний, кто видел отца»
В Новосибирске умершего мужчину в четвертый раз будут судить за убийство бизнесмена
05.09.2025 в 16:10
Житель Бурятии сбежал из больницы под покровом ночи, переодевшись медиком
Медсестра рассказала полицейским о краже спецодежды
05.09.2025 в 12:46
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за смертельное ДТП
По вине мужчины погиб пассажир его авто
05.09.2025 в 12:24
В Бурятии два человека пострадали в дорожной аварии
Водитель «ИЖа» не справился с управлением и перевернулся
05.09.2025 в 10:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru