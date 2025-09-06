Происшествия 06.09.2025 в 10:22
55 жителей Бурятии обманули мошенники за неделю
Общий ущерб от действий аферистов перевалил за 350 миллионов
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 1585 жителей республики (+ 55 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб достиг 353 млн рублей (+ 5 млн.рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 794 тысячи рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.
Как отметили в надзорном ведомстве, самые частые фразы мошенников - «родственник попал в беду», «переведите деньги на безопасный счет», «выгодно вложитесь в инвестиции». Так, под предлогом инвестирования у пенсионерки из Улан-Удэ похитили полмиллиона рублей. Женщина увидела в телеграм-канале рекламу заработка на инвестициях. Перейдя по ссылке, она связалась с мошенниками и перевела им 502 тыс. рублей.
Тегимошенничество