55 жителей Бурятии обманули мошенники за неделю

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 1585 жителей республики (+ 55 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб достиг 353 млн рублей (+ 5 млн.рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 794 тысячи рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Как отметили в надзорном ведомстве, самые частые фразы мошенников - «родственник попал в беду», «переведите деньги на безопасный счет», «выгодно вложитесь в инвестиции». Так, под предлогом инвестирования у пенсионерки из Улан-Удэ похитили полмиллиона рублей. Женщина увидела в телеграм-канале рекламу заработка на инвестициях. Перейдя по ссылке, она связалась с мошенниками и перевела им 502 тыс. рублей.