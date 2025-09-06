Происшествия 06.09.2025 в 14:39

В Бурятии женщина утонула в горной реке

Её тело нашли в двух километрах ниже по течению
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина утонула в горной реке
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Трагедия произошла вчера вечером в поселке Аршан Тункинского района. Там в районе водопада в реку Кынгарга упала 42-летняя женщина, и её унесло течением. На место происшествия прибыли спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

«Поиски осложнялись сложным горным рельефом и сильным течением реки. В результате осмотра береговой линии спасатели обнаружили тело женщины в двух километрах от места падения. Тело извлекли на берег и передали сотрудникам полиции», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
