Происшествия 06.09.2025 в 15:13

В Бурятии размывает дороги

Причиной этого стали сильные дожди
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии размывает дороги
Фото: Северобайкальск-инфо.24/7
Из-за сильных дождей резко вырос уровень воды в реках в северных районах Бурятии. Там вышедшая из берегов вода начала подтапливать дороги.

Так, в Муйском районе вода в двух местах вышла на дорогу Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо. Это участок в районе 319-го км перед мостом через Муякан, а также участок на 386-м км по объездной дороге возле аварийного моста через Акукан. 

«В связи с этим на 386-м км дороги временно ограничено движение для грузового транспорта, для легковых автомобилей проезд возможен. На 319 км – движение ограничено для всех видов транспорта. На участки оперативно направлены бригады для оценки ситуации и работ по восстановлению движения», - сообщили в Минтрансе Бурятии. 

Также режим повышенной готовности введен в Северо-Байкальском районе в связи с подтоплением дороги между Новым Уояном и Куморой. Местных жителей просят воздержаться от поездок в этом направлении, сообщает Северобайкальск-инфо.24/7.

Все новости

В Бурятии проиндексируют ведомственные пенсии
06.09.2025 в 15:19
В Бурятии размывает дороги
06.09.2025 в 15:13
Telegram и WhatsApp* останутся в России
06.09.2025 в 14:49
В Бурятии женщина утонула в горной реке
06.09.2025 в 14:39
В Улан-Удэ загадочно пропала «детская земля»
06.09.2025 в 14:00
55 жителей Бурятии обманули мошенники за неделю
06.09.2025 в 10:22
В Бурятии стоимость сыра перевалила за 1400 рублей за килограмм
06.09.2025 в 10:00
«Сбер»: мошенники воруют аккаунты в мессенджере Max
06.09.2025 в 09:47
«Черные косметологи» калечат жительниц Улан-Удэ
06.09.2025 в 07:00
Заместитель федерального министра оценила внедрение маркировки на предприятиях Бурятии
05.09.2025 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Бурятии женщина утонула в горной реке
Её тело нашли в двух километрах ниже по течению
06.09.2025 в 14:39
55 жителей Бурятии обманули мошенники за неделю
Общий ущерб от действий аферистов перевалил за 350 миллионов
06.09.2025 в 10:22
«Он — последний, кто видел отца»
В Новосибирске умершего мужчину в четвертый раз будут судить за убийство бизнесмена
05.09.2025 в 16:10
Житель Бурятии сбежал из больницы под покровом ночи, переодевшись медиком
Медсестра рассказала полицейским о краже спецодежды
05.09.2025 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru