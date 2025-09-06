В Бурятии размывает дороги

Из-за сильных дождей резко вырос уровень воды в реках в северных районах Бурятии. Там вышедшая из берегов вода начала подтапливать дороги.Так, в Муйском районе вода в двух местах вышла на дорогу Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо. Это участок в районе 319-го км перед мостом через Муякан, а также участок на 386-м км по объездной дороге возле аварийного моста через Акукан.«В связи с этим на 386-м км дороги временно ограничено движение для грузового транспорта, для легковых автомобилей проезд возможен. На 319 км – движение ограничено для всех видов транспорта. На участки оперативно направлены бригады для оценки ситуации и работ по восстановлению движения», - сообщили в Минтрансе Бурятии.Также режим повышенной готовности введен в Северо-Байкальском районе в связи с подтоплением дороги между Новым Уояном и Куморой. Местных жителей просят воздержаться от поездок в этом направлении, сообщает Северобайкальск-инфо.24/7.