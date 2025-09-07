Происшествия 07.09.2025 в 12:07

В Прибайкальском районе Бурятии машина слетела с моста

Водитель превысил скорость на ремонтируемом участке дороги

Текст: Анастасия Величко
В Прибайкальском районе Бурятии машина слетела с моста

Около 20:30 пятого сентября на 182 км автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан» за селом Горячинск водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь в сторону села Курумкан, превысил допустимую скорость на участке дороги перед ремонтируемым мостом.

В итоге он врезался в автомобиль Mitsubishi Canter, который выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП RAV4 совершил слетел с моста. Пострадали два пассажира, их госпитализировали в республиканскую больницу. Среди пострадавших детей нет.

Прокуратура Прибайкальского района организовала проверку по факту ДТП. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

 
Фото: "Номер один"

ДТП максимиха мост

