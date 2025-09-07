На севере Бурятии размыло дороги

В Муйском районе вода в двух местах вышла на дорогу Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо. Это участок в районе 319-го км перед мостом через Муякан, а также участок на 386-м км по объездной дороге возле аварийного моста через Акукан.

«В связи с этим на 386-м км наблюдается подъем уровня воды. Введено ограничение для грузовых автомобилей. Произведен ремонт аварийного моста. Возможно движение для легковых автомобилей.

На 319 км предварительно повысился уровень воды. Ограничено движение для всех видов транспорта. Прекратились осадки в поселке Таксимо. Зарегистрировано за ночь 20 мм», - сообщает «Муя-инфо.24/7».

Фото: Северобайкальск-инфо.24/7